Москва26 июнВести.Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена широко улыбнулась во время интервью об украинском конфликте с британским изданием "The Sun".
В ходе беседы Зеленская пожаловалась, что боевые действия длятся слишком долго, а также выразила надежду на скорейшее достижение мира.
Это худший период в моей жизнизаявила она, широко улыбнувшись
Ранее сообщалось, что Зеленская поедет на конференцию в Гданьске без супруга. Зеленского, который боится скандала из-за героизации УПА (экстремистская организация, запрещенная в России), там "точно не будет".
По мнению американского разведчика Скотта Риттера, Зеленский недолго проживет после завершения конфликта на Украине.