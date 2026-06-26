The Sun: Елена Зеленская улыбнулась во время разговора об украинском конфликте

Жена Зеленского улыбнулась после слов о долгом конфликте на Украине The Sun: Елена Зеленская улыбнулась во время разговора об украинском конфликте

Москва26 июн Вести.Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена широко улыбнулась во время интервью об украинском конфликте с британским изданием "The Sun".

В ходе беседы Зеленская пожаловалась, что боевые действия длятся слишком долго, а также выразила надежду на скорейшее достижение мира.

Это худший период в моей жизни заявила она, широко улыбнувшись

Ранее сообщалось, что Зеленская поедет на конференцию в Гданьске без супруга. Зеленского, который боится скандала из-за героизации УПА (экстремистская организация, запрещенная в России), там "точно не будет".

По мнению американского разведчика Скотта Риттера, Зеленский недолго проживет после завершения конфликта на Украине.