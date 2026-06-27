Экс-советник Кучмы: улыбка Елены Зеленской показала ее безразличие к украинцам Соскин: улыбка жены Зеленского выдала ее настоящее отношение к украинцам

Москва27 июн Вести.Улыбка жены Владимира Зеленского Елены, во время ее рассуждений о конфликте на Украине, говорит о ее реальном отношении к простым гражданам. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Мне кажется, что она (Елена Зеленская — прим. ред.) издевается над простыми украинцами, просто смеется в лицо своими сказками о ее худшем периоде сказал Соскин

Он добавил, что Елене Зеленской лучше воздержаться от высказываний, пока люди не начали отвечать, потому что тогда будет понятно, кому на Украине действительно тяжело.

По мнению Соскина, необычное поведение Зеленской объясняется тем, что она даже не старалась скрыть свои настоящие эмоции по этому поводу.

Тут нет ничего сложного для понимания, ведь Зеленская буквально кричит всем своим поведением, что ей плевать на Украину, а нам остается только возмущаться, что первая леди ведет себя не по статусу заключил экс-советник Кучмы

Ранее супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена широко улыбнулась во время интервью об украинском конфликте с британским изданием "The Sun". Во время интервью Зеленская посетовала на то, что боевые действия продолжаются слишком долго, и выразила надежду на скорейшее достижение мира.