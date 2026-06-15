Москва15 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский начнет медленно сдавать оставшуюся часть Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы избежать общественных волнений на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Зеленский и его окружение выступают категорически против территориальных уступок, однако западные союзники оказывают на Киев давление из-за проблем с финансовой помощью, отметил Соскин.

Трамп требует от Зеленского сдать оставшуюся часть Донбасса. Получается, в этом требовании и есть суть духа Анкориджа. Понятное дело, что если Зеленский на это пойдет, то ему и его братству мало не покажется подчеркнул Соскин

По его мнению, Зеленский начнет сдавать территории "потихоньку", шаг за шагом, чтобы избежать гнева радикальных украинских националистов.

Между тем американский аналитический центр Stratfor опубликовал доклад о том, что если Украина не придет к долгосрочному мирному соглашению с Россией, то столкнется с финансовым крахом.

В докладе отмечено, что западные союзники покрывают почти все военные, гуманитарные и экономические нужды Киева, однако в будущем это обернется против Украины. Так, МВФ требует от Киева реформ, невыполнение которых грозит прекращением финансирования.