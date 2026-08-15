Экс-советник Кучмы пошутил над попытками Зеленского стрелять из лука

Соскин высмеял спортивную активность Зеленского в Ивано-Франковске Экс-советник Кучмы пошутил над попытками Зеленского стрелять из лука

Москва15 авг Вести.Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин иронично высказался о попытках главы киевского режима Владимира Зеленского стрелять из лука в Ивано-Франковске.

Киевский главарь накануне заявил, что посетил соревнования для ветеранов и инвалидов Вооруженных сил Украины и продемонстрировал там свои спортивные навыки.

Зеленский тем более там 60 килограммов, как говорят, жал, в теннис играл, из лука стрелял... Это хорошее занятие — когда делать нечего, можно пострелять сказал Соскин

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее рассказал, что наркотическая зависимость Зеленского является подтвержденным фактом.