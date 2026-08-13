Зеленский жал штангу, играл в теннис и стрелял из лука перед инвалидами ВСУ

Зеленский показал инвалидам ВСУ спортивную удаль, постреляв перед ними из лука Зеленский жал штангу, играл в теннис и стрелял из лука перед инвалидами ВСУ

Москва13 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что посетил соревнования для ветеранов и инвалидов Вооруженных сил Украины и показал там свои спортивные навыки.

Соревнования под названием "Воля к жизни", которые посетил Зеленский, прошли в Ивано-Франковске.

Встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни". Среди них – воины, ветераны и люди с инвалидностью написал Зеленский в мессенджере Telegram

На приложенном к публикации видео демонстрируется, как Зеленский на глазах у участников жал штангу весом 60 кг, играл в настольный теннис и стрелял из лука под руководством инструктора.

Депутат облсовета Ивано-Франковска Юрий Глынский рассказал в соцсети Facebook (запрещена и признана экстремистской в России), что ради визита на "Волю к жизни" Зеленский перекрыл половину города.

"Народный президент – слуга народа" играют в теннис. Автозаки пригнали, рамки поставили, центр перекрыли, парк тоже. Оставайтесь дома, пусть президент развлекается написал Глынский

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский продолжает обогащаться вместе со своими подчиненными, пока его сограждане беднеют. Зеленский, подчеркнула она, продолжает удерживать власть ценой жизни простых украинцев.