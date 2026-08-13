Захарова указала на рост богатства Зеленского на фоне бедности населения Украины Захарова: Зеленский обогатился на фоне роста бедности населения Украины

Москва13 авг Вести.Пока уровень бедности на Украине продолжает расти, лидер киевского режима Владимир Зеленский лишь наращивает свое благосостояние, а также набивает карманы приближенных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На сайте внешнеполитического ведомства был опубликован ее комментарий о ситуации на Украине. Захарова указала, что по последним данным Всемирного банка уровень бедности украинского населения достиг 41,6%.

При этом благосостояние Зеленского и его окружения, как стало известно из расследования по делу его бизнес-партнера Тимура Миндича, за эти годы существенно выросло. Теперь очевидно, кому конкретно Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал "конец эпохи бедности" пишет Захарова

Она добавила, что Зеленский продолжает удерживать власть в своих руках, жертвуя жизнями рядовых украинцев.

Ранее о высоком уровне коррупции на Украине писало издание The National Interest. В публикации отмечалось, что при таком распространении взяточничества стране закрыт путь в Евросоюз и НАТО.