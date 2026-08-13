В МИД РФ заявили, что Киев угрожает всему мировому сообществу Захарова: киевский режим представляет угрозу всему мировому сообществу

Москва13 авг Вести.Киевский режим уже был уличен в проведении террористических операций "под чужим флагом", что еще раз указывает на то, что власти Украины представляют угрозу всему мировому сообществу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства. В тексте Захарова подчеркивает, что к текущей ситуации привела постоянная накачка вооружениями режима, которым руководит Владимир Зеленский.

Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева. Подчеркнем – неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций и провокаций "под чужим флагом" говорится в тексте

Ранее Захарова указала на то, что Германия по сути является спонсором украинского терроризма. Она указала на попытку украинских властей героизировать пособников нацизма из прошлого.