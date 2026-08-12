Москва12 авгВести.Эксгумацию в Роттердаме останков главаря Организации украинских националистов (признана в РФ террористической) Евгения Коновальца прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, его планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище на Украине.
За какие кровавые "заслуги" он удостоился такой чести?удивилась представитель МИД
Она напомнила, что Коновалец встречался с Гитлером, гордясь личным знакомством с ним. Кроме того, дипломат подчеркнула, что идеологию и методы основателей этой преступной организации унаследовал нынешний киевский режим.
Среди основных спонсоров украинского терроризма вновь оказалась Германиязаявила Захарова
Ранее о планах по перезахоронению Коновальцева сообщил офис главы киевского режима Владимира Зеленского.