Шойгу заявил, что последователей нацистов на Украине ждет "свалка истории" Шойгу: последователи нацистов на Украине отправятся на "свалку истории"

Москва12 авг Вести.Последователей нацизма на Украине ждет забвение на "свалке истории", а все преступники понесут ответственность. Идеология киевского режима ведет его к гибели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он прокомментировал эксгумацию останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Киевский режим намерен перезахоронить его на территории Украины.

В любом случае историческая правда будет восстановлена. Идеологи и последователи нацистов и бандеровцев отправятся на подобающее им место – на свалку истории… Очевидно, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией подчеркнул Шойгу

Ранее в посольстве России в Гааге также прокомментировали инициативу по перезахоронению Коновальца. В дипмиссии отметили, что киевский режим демонстрирует всему миру свою приверженность нацизму.