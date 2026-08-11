Москва11 авг Вести.Из останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской, запрещена в РФ) Евгения Коновальца, которого эксгумировали в Роттердаме для перезахоронения на Украине, попытаются сделать символ. Такое мнение высказал ИС "Вести" историк, член Центрального совета Военно-исторического общества Армен Гаспарян.

По его словам, полковник Коновалец не только родоначальник террористического украинского национализма, но и его олицетворение. Именно к нему приходили молодые радикалы Степан Бандера и Роман Шухевич, признанные по суду пособниками нацистов, отмечает историк.

Сегодня на Украине его толком никто не знает … Его пытались пиарить еще в 1990-х годах, но дело не пошло. Сейчас из него попытаются сделать символ. Но вопрос: символ чего? Символ разгрома в Гражданской войне, символ политической несостоятельности в эмиграции? Ну, понимаете, теоретические работы украинских националистов, созданные в изгнании, смешно сравнивать с пластом знаний, которые оставили там русские философы или политики в зарубежье. Ну, это как сравнивать школьную мазню и, я не знаю, голландских мастеров … За неимением гербовой пишут на простой, поэтому будут плясать теперь вокруг этого пантеона и будут торжественно устраивать похороны. Хотя это похороны в том числе украинского национализма первой волны сказал он

Ранее в посольстве России в Гааге отреагировали на эксгумацию в Роттердаме останков главаря ОУН для перезахоронения на Украине. Там отметили, что Киев "побирается по всей Европе", собирая останки сторонников нацизма.