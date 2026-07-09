Москва9 июл Вести.Намерение главы киевского режима создать пантеон для лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Степана Бандеры и Андрея Мельника в Киево-Печерской лавре является кощунством и прямым вызовом общим идеологическим православным ценностям.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его мнению, захоронение в Киево-Печерской лавре праха лидеров ОУН – намеренное осквернение православной святыни.

Когда на территории Киева, в лавре собираются делать пантеон героев, куда собираются привезти прах лидеров "Организации украинских националистов" Степана Бандеры и Андрея Мельника - это означает, что "зеленый черт" по сути дела, просто танцует тарантеллу на ценностях, на святынях, на прахе людей, которые там захоронены. Там захоронены нетленные мощи преподобного Илии Печерского (былинного богатыря Ильи Муромца), прах российского государственного деятеля Петра Столыпина покоится там ... Это святое место для всех: для русских, для украинцев, для белорусов - для всех православных. Зачем он это делает? Ведь это наглый, цинизм просто – растаптывание всех идеологических ценностей. Потому что Украине сегодня можно все. Потому что ему [главе киевского режима Владимиру Зеленскому] сказали: "Ради того, чтобы воевать с Россией, можно все!" прокомментировал Мирошник

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал перезахоронения националистов на Украине. Проводя торжественные перезахоронения националистов, киевская власть подтверждает преемственность их идей, свою нацистскую суть. По его словам, действия представителей киевского режима фактически являются продолжением деятельности нацистских преступников во времена Второй мировой войны.