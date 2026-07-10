Москва10 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно издевается над Киево-Печерской лаврой, желая превратить ее в "бесовское капище". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

Дипломат напомнила о принятом Верховной радой законе о создании "Украинского национального пантеона", который будет располагаться на территории Киево-Печерской лавры.

Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище, чтобы устраивать там не только обряды у бюста преданному анафеме гетману Мазепе, но и буквально пляски на костях всякого бандитского отребья, предателей и кровавых палачей своих земляков сказала официальный представитель МИД РФ

По мнению Захаровой, таким образом Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере, стараясь причинить еще большее душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.

Дипломат отметила, что при этом никто не обращает внимание на то, что принятый документ идет вразрез с положениями действующего законодательства страны и нормами ЮНЕСКО.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам "эффективность" их оружия. Она подчеркнула, что стороны, оказывающие помощь Киеву, становятся соучастниками финансирования его терроризма.