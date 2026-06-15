"Это святыня для нас": политолог отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре Килинкаров не исключил, что Зеленский мог заказать удар по Киево-Печерской лавре

Москва15 июн Вести.Русский солдат никогда бы не стал целенаправленно бить по Киево-Печерской лавре, потому что она является для России святыней. Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров не исключил, что удар по церкви мог быть выполнен по заданию непосредственно главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение политолог высказал в интервью информационной службе "Вести".

Зеленский таким образом получил яркую картинку, с которой может просить новую военную помощь у западных партнеров, считает Килинкаров.

Я даже не исключаю вариант просто целенаправленного удара по Киево-Печерской лавре непосредственно по заданию того же самого Зеленского для того, чтобы создать эту картинку. Вот не исключаю, с учетом цинизма, который он проявлял уже не раз, с учетом лжи, которую он транслирует и ретранслирует на протяжении всего периода своего президентства высказал свою точку зрения эксперт

Килинкаров напомнил, что Киево-Печерская лавра для киевского режима не представляет никакой религиозной ценности и не является святым местом.

В отношении этой церкви были захваты, осквернения разного рода, какие-то сатанинские мероприятия внутри этой церкви. Это говорит о том, что она для них никакой святыней на самом деле не является. Понятно, для чего это было сделано. Это было сделано для того, чтобы рассказывать … об агрессивной России, о нехватке ракет для перехвата баллистики рассказал он

В понедельник в Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, вероятно, из-за использования вооружения с истекшим сроком годности. Ранее в соцсетях появилась информация об обстреле и пожаре в Киево-Печерской лавре.