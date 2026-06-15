"Это поражение осколочного характера": эксперт об ударе по Киево-Печерской лавре Эксперт Ходаренок высказался о характере повреждений Киево-Печерской лавры

Москва15 июн Вести.Характер повреждений Киево-Печерской лавры говорит о том, что здание церкви поразил не целенаправленный удар, а на него упали обломки зенитной управляемой ракеты. Такую оценку военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок дал в интервью ИС "Вести".

Также он отметил, что в окрестностях Киево-Печерской лавры нет крупных военных объектов, по которым Вооруженные силы РФ могли бы наносить удар.

Судя по характеру повреждений, разве это подрыв боевой части весом 400-500 килограммов? Это поражение осколочного характера, которое может быть сделано только, например, обломками зенитной управляемой ракеты исключительно американского производства… И в окрестностях Лавры, в пределах такого достаточно большого радиуса действия, нет никаких крупных военных объектов, по которым Вооруженные силы Российской Федерации могли наносить удар, так что это действие сугубо сил и средств противовоздушной обороны Украины объяснил Ходаренок

В понедельник в Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, вероятно, из-за использования вооружения с истекшим сроком годности. Ранее в соцсетях появилась информация об обстреле и пожаре в Киево-Печерской лавре.