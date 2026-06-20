Эксперт объяснил, почему "Герань" не могла вызвать возгорание кровли в Лавре

Эксперт объяснил, почему пожар в Лавре не мог быть последствием удара "Герани" Эксперт объяснил, почему "Герань" не могла вызвать возгорание кровли в Лавре

Москва20 июн Вести.В центре внимания украинских СМИ остаются последствия массированных ракетных ударов, которые якобы затронули в том числе Киево-Печерскую лавру, издания заявляют о прямом попадании российского дрона-камикадзе "Герань". Однако последствия такого удара были бы гораздо катастрофичнее, заявил ИС "Вести" разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Исходя из имеющихся у СМИ кадров, на крыше Успенского собора имело место только поверхностное возгорание медной кровли без следов детонации, подчеркнул эксперт.

Последствия были бы достаточно более глубокие, и не просто была бы вскрыта обшивка купола храма. Там не усиленное бетонное сооружение, это достаточно простая конструкция из металла и, скорее всего, даже, наверное, деревянных опор внутри. Поражение внутри здания было бы намного больше. То есть "Герань" бы зашла в периметр, в контур строения и разнесла бы, наверное, одну треть объяснил эксперт

В Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена украинской ракетой ЗРК Patriot, предположительно, из-за использования вооружения с истекшим сроком пригодности.

Также высказывались мнения, что глава киевского режима Владимир Зеленский приказал поджечь крышу Успенского собора в преддверии саммита G7, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках на Россию.