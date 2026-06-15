Эксперт назвал не случайным удар ВСУ по Киево-Печерской лавре Зампред ВРНС Иванов: ВСУ не случайно атаковали Киево-Печерскую лавру

Москва15 июн Вести.Попадание зенитной ракеты ВСУ по Киево-Печерской лавре могло быть неслучайным, считает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

В интервью NEWS.ru он сказал, что киевский режим неоднократно оказывал давление на монастырь, не скрывая своей ненависти к каноническому православию.

И вот теперь – "случайный" удар зенитной ракеты по святыне. Совпадение? Не верю. Это акт вопиющей провокации, направленный на уничтожение нашей духовной памяти заметил Иванов

Он подчеркнул, что всех причастных к осквернению святыни ждет наказание "и на земле, и на Небе".

Ранее советник Патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов заявил, что удар вооруженных сил Украины по Киево-Печерской лавре причинил боль всем православным христианам.

В Минобороны РФ сообщили, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала неисправная ракета ЗРК Patriot. Предполагается, что боеприпас был с истекшим сроком годности.