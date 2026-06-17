Захарова объяснила, почему в Киеве произошел удар по Лавре Захарова: Patriot поразила Лавру из-за брака, который поставляет Запад

Москва17 июн Вести.Удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный ракетой комплекса Patriot, который находится на вооружении Украины, случился из-за поставок Западом неликвидного оружия. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она задалась риторическими вопросами о том, откуда могла "вылететь" ракета и кто "располагал" ею.

Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили. А потом этот неликвид срабатывает против самих же граждан Украины, ВСУ, киевского режима сказала Захарова

Она подчеркнула, что подобные инциденты впоследствии пытаются "списать" на действия якобы российской стороны.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot, предположительно, из-за использования вооружения с истекшим сроком пригодности.