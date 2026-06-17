Москва17 июнВести.Удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный ракетой комплекса Patriot, который находится на вооружении Украины, случился из-за поставок Западом неликвидного оружия. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она задалась риторическими вопросами о том, откуда могла "вылететь" ракета и кто "располагал" ею.
Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили. А потом этот неликвид срабатывает против самих же граждан Украины, ВСУ, киевского режимасказала Захарова
Она подчеркнула, что подобные инциденты впоследствии пытаются "списать" на действия якобы российской стороны.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot, предположительно, из-за использования вооружения с истекшим сроком пригодности.