Москва5 июл Вести.Характер повреждений Киево-Печерской лавры указывает на то, что это не российский ударный дрон или баллистическая ракета, а зенитная управляемая ракета Patriot PAC-3. Такое мнение ИС "Вести" высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что повреждения показывают отсутствие серьезной детонации, которая произошла бы при попадании ударного дрона.

Характер повреждений говорит о том, что там не было серьезной детонации, и это не мог быть ни ударный дрон, ни уж тем более баллистическая либо крылатая ракета российского производства. И все это похоже на зенитную управляемую ракету комплекса Patriot, причем именно модификации PAC-3, которая де-факто не имеет своей боевой части, а исключительно работает в режиме так называемых hit-to-kill в рамках кинетического воздействия на объект. Это отличительная особенность данной зенитной управляемой ракеты, которая как раз-таки и отличается, допустим, от своего предшественника PAC-2, у которого есть осколочно-фугасная боевая часть рассказал Степанов

Ранее Степанов рассказал о попытках Киева распространять фейки о мобилизации в РФ. По его словам, украинские власти пытаются выдать реалии в своей стране за происходящее в РФ.