Эксперт опроверг украинские сообщения о якобы попадании ракеты РФ в дом в Киеве Эксперт Кнутов: характер разрушений дома в Киеве похож на падение ракеты Patriot

Москва6 июл Вести.Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" опроверг распространяемую Украиной информацию о том, что якобы российская ракета попала в жилой дом в Киеве. По его мнению, характер разрушений похож на падение американской противовоздушной ракеты Patriot.

В украинских соцсетях распространили кадры разрушенного жилого дома, что, как отмечалось, якобы стало результатом атаки российской армии. Однако, по словам Кнутова, разрушения не характерны для удара российскими ракетами, скорее всего, это была ракета Patriot, которая сбилась с курса.

Доказать, что прямо вот так влетела ракета Patriot невозможно по одной простой причине: у нас нет обломков. Но у нас нет обломков и нашей российской ракеты. И я думаю, что если бы это была российская ракета, то, поверьте мне, обломки бы Украина нашла и обязательно бы показала. Если они эти обломки не показывают, они понимают, что это была ракета Patriot сказал эксперт

Он добавил, что особенно детально удалось рассмотреть работу Patriot в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Я абсолютно настаиваю на том, что, когда такие кадры показывают, речь идет о ракетах Patriot. Слишком много таких кадров было на Ближнем Востоке, в первую очередь, это Объединенные Арабские Эмираты. Когда с помощью Patriot пытались перехватывать иранские ракеты. Все было один к одному рассказал Кнутов

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в ночь на 6 июля произошел "самый массированный" удар Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве.

В Минобороны РФ информировали, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям ТЭК и украинского ВПК в Киеве и Киевской области, производящим в том числе беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера.

Как неоднократно подчеркивали в Министерстве обороны РФ, российские силы наносят удары исключительно по связанной с ВСУ инфраструктуре.