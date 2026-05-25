Москва25 маяВести.Киевляне преимущественно пострадали от украинской системы противовоздушной обороны, а не от действий ВС РФ, сообщил ИС "Вести" политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
Он подчеркнул, что шквалом ракет и беспилотников российские военнослужащие добились мощнейшего результата с минимальными жертвами. Местные также отмечают, что население страдает от итальянских и американских ракет.
Они летят куда хотят и падают в основном в населенных пунктах, в густонаселенных районах. Мирные граждане в основном страдают именно от украинской ПВО, а не от ударов русских военачальниковрассказал Кот
Он также не исключил, что ВСУ били по густонаселенным гражданским объектам, чтобы в дальнейшем обвинить в этом ВС РФ.
В результате ударов русских ракет показывать особо нечего. Не будут же они показывать уничтоженные бункеры или заводы, производящие те же БПЛА… Во время нашего массированного удара одна из ракет ПВО в Киеве попала в маршрутку, в которой везли детей… Все, кто там был, понимают, что это была украинская ПВО, но, естественно, по украинскому телевидению рассказывают, что это были ужасные русские беспилотники, которые бьют по детским машинамдобавил эксперт