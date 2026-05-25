Москва25 мая Вести.Киевляне преимущественно пострадали от украинской системы противовоздушной обороны, а не от действий ВС РФ, сообщил ИС "Вести" политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Он подчеркнул, что шквалом ракет и беспилотников российские военнослужащие добились мощнейшего результата с минимальными жертвами. Местные также отмечают, что население страдает от итальянских и американских ракет.

Они летят куда хотят и падают в основном в населенных пунктах, в густонаселенных районах. Мирные граждане в основном страдают именно от украинской ПВО, а не от ударов русских военачальников рассказал Кот

Он также не исключил, что ВСУ били по густонаселенным гражданским объектам, чтобы в дальнейшем обвинить в этом ВС РФ.