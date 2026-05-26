Москва26 маяВести.Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил во вторник, что жители украинских регионов поддерживают "удары возмездия" ВС РФ по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве.
Рогов подчеркнул, что получает очень много сообщений с территорий, подконтрольных киевскому режиму со словами поддержки СВО. Украинцы устали от военных действий и ждут окончания вооруженного конфликта и освобождения от нелегитимной власти в Киеве.
Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, о поддержке начала ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киевезаявил Рогов
24 мая Минобороны России заявило о поражении объектов украинского военно-промышленного комплекса и пунктов управления в Киеве и области в ответ на террористическую атаку ВСУ по Старобельску.