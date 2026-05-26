Рогов: многие украинцы поддержали удары по центрам решений в Киеве Владимир Рогов заявил о поддержке жителями Украины действий ВС РФ

Москва26 мая Вести.Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил во вторник, что жители украинских регионов поддерживают "удары возмездия" ВС РФ по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве.

Рогов подчеркнул, что получает очень много сообщений с территорий, подконтрольных киевскому режиму со словами поддержки СВО. Украинцы устали от военных действий и ждут окончания вооруженного конфликта и освобождения от нелегитимной власти в Киеве.

Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, о поддержке начала ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве заявил Рогов

24 мая Минобороны России заявило о поражении объектов украинского военно-промышленного комплекса и пунктов управления в Киеве и области в ответ на террористическую атаку ВСУ по Старобельску.