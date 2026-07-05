Киев пытается дискредитировать Россию через фейки о мобилизации Военный эксперт Степанов рассказал, как Киев использует фейки о мобилизации в РФ

Москва5 июл Вести.Киев пытается дискредитировать Россию, формируя образ, что принудительная мобилизация идет не на Украине, а в РФ. Такое мнение ИС "Вести" выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что нарушения при проведении мобилизации происходят как раз на Украине, где в армию забирают даже отцов-одиночек.

На фоне громких расследований, которые в настоящее время происходят на Украине, все мы знаем случаи про де-факто призыв отца-одиночки, военнослужащего, когда дочь осталась без присмотра. И подобные кейсы действительно вызывают очень серьезную озабоченность у местного населения и у остатков мужского населения. Поэтому, чтобы их нейтрализовать, пытаются проводить информационную кампанию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, направленную на дискредитацию и формирующую образ, что аналогичные процессы, которые происходят в рамках бусификации на Украине, затронули и Российскую Федерацию объяснил Степанов

Ранее сообщалось, что в ходе мобилизации на Украине сотрудники ТЦК на микроавтобусе сбили мужчину. После этого они избили его отца.