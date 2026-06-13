"Просто туда положили": эксперт поймал Киев на грубой лжи об ударе по ЧАЭС Эксперт Степанов: Украина использует обломки российских БПЛА для фейков

Москва13 июн Вести.Украина накопила целую коллекцию фрагментов российских наступательных систем, в том числе беспилотников, и использует их для создания фейков и обвинений в адрес ВС РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Таким образом он прокомментировал сообщения Киева о якобы нанесении российскими войсками удара по Чернобыльской АЭС с помощью беспилотника "Герань".

У них есть соответствующая коллекция уже различных конструктивных элементов и осколков наступательных систем, в том числе ударных дронов "Герань", которые они пытаются перемещать в те объекты, в отношении которых им выгодно создать ложное впечатление о нанесении воздействия российской стороной сказал Степанов

Он обратил внимание, что на представленном Киевом "доказательстве" двигатель беспилотника размещен чересчур аккуратно. По его словам, картинка в целом выглядит неестественно, и "однозначно есть понимание, что этот двигатель просто туда положили".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не спешит обвинять Украину в ударах по Запорожской АЭС. При этом в организации прекрасно понимают, откуда эти удары наносятся.