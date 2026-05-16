Москва16 мая Вести.В медийном пространстве Украины до сих пор не смогли определиться, на что способен БПЛА "Герань", поэтому приписывают ему все разрушения, отметил в беседе с ИС "Вести" разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

Российские "Герани" сегодня применяются не только как ударные средства, но также используются в качестве носителей дополнительного вооружения и как платформы для сброса FPV-дронов.

На Украине сейчас модно любые разрушения называть попаданием "Герани". Неважно, будет это своя или чужая ракета — во всем виновата "Герань", но парадокс заключается в том, что от удара к удару последствия поражения меняются, а ВСУ и медийное пространство Украины до сих пор не смогли определиться, на что "Герань" способна — то ли на поджог гаража, то ли на выбивание двух этажей многоквартирного дома рассказал Потапов

Ранее Киев приписал ВС РФ свои удары по жилому дому на Рабочей улице Днепропетровска. Был зафиксирован серьезный ущерб: в южном крыле обрушились три верхних этажа, кроме того, выбило стекла соседних зданий. По первоначальной теории Киева, такие последствия обеспечил всего лишь один БПЛА из семейства "Гераней".

Но привычная "Герань-2" несет максимум 50 кг взрывчатки, соответственно, мощности заведомо недостаточно, чтобы даже хрупкая панельная застройка частично сложилась. Нагрузка новейшей модификации "Герани-5" почти в два раза больше и является осколочно-фугасно-зажигательной, то есть, помимо взрыва, провоцирует еще и сильнейшее возгорание. Но его на месте ЧП не наблюдалось.