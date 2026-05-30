Эксперт Степанов заявил о перемещении военного производства на Украине под землю

Эксперт: на Украине развернули военное производство в подземных бункерах Эксперт Степанов заявил о перемещении военного производства на Украине под землю

Москва30 мая Вести.Цеха по производству и ремонту беспилотников на Украине перемещают в подземные цеха. Об этом сообщил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Состоявшийся на днях удар ракеты "Орешник" по объекту в городе Белая Церковь подтвердил, что украинские военные обустраивают заглубленные производственные помещения.

По отдельным сведениям, там [в Белой Церкви] были уничтожены производственные заглубленные линии, которые специализировались на создании, модернизации и сервисном обслуживании различного типа разведывательных и ударных дронов. Опять же, [там] школа подготовки операторов сказал Степанов

Фактически, пояснил военный эксперт, на Украине прибегли к советским наработкам для защиты производственных помещений.

Есть понимание, что сейчас противник де-факто перемещается в подземную инфраструктуру, в наследие еще советской инженерной мысли. И де-факто все прежние предприятия, которые имеют подобные заглубленные помещения, пространство и коммуникации, сейчас используются противником для развертывания и распределенности сети военно-промышленного комплекса добавил эксперт

Ранее военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов высказал мнение, что Украина скрыла возможный второй удар "Орешником" ВС РФ. Он полагает, что в ближайшее время объективный контроль второго удара будет продемонстрирован общественности.