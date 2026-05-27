ВСУ наладили сборку БПЛА в многоэтажном доме в Днепропетровске

ВСУ собирают ударные БПЛА в подвале многоэтажного дома Днепропетровска ВСУ наладили сборку БПЛА в многоэтажном доме в Днепропетровске

Москва27 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладили сборку ударных беспилотников (БПЛА) в подвале многоэтажного жилого дома в Днепропетровске, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

В спальном районе Днепропетровска в подвальном помещении жилого дома налажено производство ударных БПЛА. Со слов жителей многоэтажки, данное предприятие относится к компании Fire Point, которая является главным производителем БПЛА для украинского ВПК приводит ТАСС слова Марочко

Жильцы упомянутого дома бояться жаловаться на такое "соседство", поскольку боевики ВСУ могут принять карательные меры, заключил Марочко.