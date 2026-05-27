Москва27 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладили сборку ударных беспилотников (БПЛА) в подвале многоэтажного жилого дома в Днепропетровске, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
В спальном районе Днепропетровска в подвальном помещении жилого дома налажено производство ударных БПЛА. Со слов жителей многоэтажки, данное предприятие относится к компании Fire Point, которая является главным производителем БПЛА для украинского ВПКприводит ТАСС слова Марочко
Жильцы упомянутого дома бояться жаловаться на такое "соседство", поскольку боевики ВСУ могут принять карательные меры, заключил Марочко.