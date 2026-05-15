Москва15 мая Вести.Боевики ВСУ начали устанавливать на ударные беспилотники (БПЛА) по две камеры, одна из которых работает как камера заднего вида, заявил военнослужащий с позывным "Грек" в интервью РИА Новости.

Такая схема создана из-за перехватов украинских дронов российскими беспилотниками​​​, отметил "Грек".

ВСУ начали устанавливать на заднюю часть [БПЛА] камеры. Они специально хотят быть начеку. При работе российских расчетов фиксируются попытки маневрирования беспилотников с учетом обзора сразу с двух камер. Когда мы подлетаем, один расчет заходит на цель, а у него уже может быть низкий заряд батареи. Он заходит и видит, что дрон начинает маневрировать, ориентируясь по второй камере приводит РИА Новости слова "Грека"

При необходимости к перехвату подключаются дополнительные расчеты. Если первый расчет не сумел сбить БПЛА, то второй расчет атакует сбоку. Молодой летит, старый страхует, заключил "Грек".