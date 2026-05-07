Москва7 маяВести.Военнослужащие Вооруженных сил России фиксируют использование украинскими боевиками датчиков движения, которые применяются для наведения ударных БПЛА на добропольском направлении. Об этом рассказал заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным Касьян в беседе с РИА Новости.
Военный отметил, что ВСУ устанавливают такие устройства в местах наибольшей активности.
Устройство фиксирует движение и передает сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или "Баба-яга"сообщил Касьян
По его словам, датчики применяются и совместно с минами, и отдельно от них. Установка таких устройств происходит дистанционно.
Обычно их сбрасывают с дронов – они втыкаются в землю и реагируют на движение вокругуказал Касьян
Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков сообщил, что ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на увеличение числа украинских БПЛА в зоне спецоперации.