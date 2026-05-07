ВСУ дистанционно устанавливают датчики движения для наведения БПЛА ВСУ начали применять датчики движения для наведения беспилотников

Москва7 мая Вести.Военнослужащие Вооруженных сил России фиксируют использование украинскими боевиками датчиков движения, которые применяются для наведения ударных БПЛА на добропольском направлении. Об этом рассказал заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным Касьян в беседе с РИА Новости.

Военный отметил, что ВСУ устанавливают такие устройства в местах наибольшей активности.

Устройство фиксирует движение и передает сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или "Баба-яга" сообщил Касьян

По его словам, датчики применяются и совместно с минами, и отдельно от них. Установка таких устройств происходит дистанционно.

Обычно их сбрасывают с дронов – они втыкаются в землю и реагируют на движение вокруг указал Касьян

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков сообщил, что ВС РФ продолжают продвижение, несмотря на увеличение числа украинских БПЛА в зоне спецоперации.