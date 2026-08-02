Москва2 авгВести.Российские военнослужащие применяют на краснолиманском направлении беспилотники с искусственным интеллектом, способные распознавать украинскую военную форму и номера. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск "Запад" с позывным Балу, пишет ТАСС.
По его словам, подразделение занимается доставкой бойцам продовольствия, боеприпасов и беспилотных систем. Для снабжения позиций ежедневно задействуют не менее семи-восьми автомобилей, при этом часть грузов доставляют дроны.
Основной опасностью являются вражеские беспилотники, которые всеми силами пытаются обрезать эту линию. Боремся при помощи мобильных огневых групп, наших "ушей", "глаз" (БПЛА – Прим. ред.) и огневой силы. В основном идут беспилотники типа "летающее крыло" и искусственный интеллект, который работает именно на форму, на военные номерасказал Балу
Ранее стало известно, что российские бойцы продолжают наступление на славянско-краснолиманском участке фронта. Кроме того, продолжается зачистка города Красный Лиман от украинских боевиков.