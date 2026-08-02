Российские военные атакуют ВСУ дронами с ИИ на краснолиманском направлении Командир Балу: дроны с ИИ распознают форму и номера ВСУ

Москва2 авг Вести.Российские военнослужащие применяют на краснолиманском направлении беспилотники с искусственным интеллектом, способные распознавать украинскую военную форму и номера. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск "Запад" с позывным Балу, пишет ТАСС.

По его словам, подразделение занимается доставкой бойцам продовольствия, боеприпасов и беспилотных систем. Для снабжения позиций ежедневно задействуют не менее семи-восьми автомобилей, при этом часть грузов доставляют дроны.

Основной опасностью являются вражеские беспилотники, которые всеми силами пытаются обрезать эту линию. Боремся при помощи мобильных огневых групп, наших "ушей", "глаз" (БПЛА – Прим. ред.) и огневой силы. В основном идут беспилотники типа "летающее крыло" и искусственный интеллект, который работает именно на форму, на военные номера сказал Балу

Ранее стало известно, что российские бойцы продолжают наступление на славянско-краснолиманском участке фронта. Кроме того, продолжается зачистка города Красный Лиман от украинских боевиков.