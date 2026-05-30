Москва30 мая Вести.В зданиях детских садов на Украине ВСУ обустраивают склады для ударных дронов, заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

[У них] уже сложившаяся практика использования образовательных учреждений для размещения командных пунктов групп операторов БПЛА, в также ударных дронов. У этих целей есть однозначные признаки военной активности и использование их по неофициальному назначению. Поэтому они уничтожаются и к ним применяются превентивные меры для нейтрализации подобных объектов. Очень часто противник использует для прикрытия именно детские сады, школы, для того, чтобы впоследствии, даже в случае их поражения, использовать это в медийной кампании, попыткой дискредитации российской стороны отметил Степанов

Военный обозреватель Денис Селезнев также указал, что на Украине в связи с боевыми действиями наблюдается существенная просадка в демографии.

Из-за того, что на Украине очень большие проблемы с демографией, с выездом, с переездом, с рождаемостью, а война уже идет, в общем-то, уже пятый год, - это говорит о том, что огромное количество детских садов, зданий потеряли всякий смысл. И происходит то, что примерно уже происходило в 1990-х годах, когда огромное количество этих детских садов, помещений использовались нецелевым образом. И очень часто они используются в военных целях добавил он

Ранее сообщалось, что на Украине развернули военное производство в подземных бункерах.