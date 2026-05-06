Москва6 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно используют гражданские здания для своих нужд, устраивают в них склады, проводят сборы личного состава и обустраивают боевые позиции, заявил российский офицер с позывным Топаз в интервью РИА Новости.

Был сбор военнослужащих ВСУ в одной из школ во время каникул​​​. По разговору, позывным и званиям, это был противник, военнослужащие именно ВСУ. Весь разговор нами прослушан, записан, проанализирован. Военнослужащие ВСУ всегда выбирают такие социальные объекты, инфраструктурные, детские сады, школы. Собираются там, сбор у них там происходит каких-то материальных средств, склады какие-то они организуют