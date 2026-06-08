ВСУ убивают жителей и занимают их дома под позиции в Днепропетровской области

ВСУ убивают жителей Днепропетровской области и занимают их дома под позиции ВСУ убивают жителей и занимают их дома под позиции в Днепропетровской области

Москва8 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы занять их дома под позиции, заявил военнослужащий группировки войск "Центр" Дмитрий Темпалов в интервью РИА Новости.

Российские операторы беспилотников (БПЛА) неоднократно фиксировали действия украинских боевиков в населенных пунктах, расположенных вблизи линии фронта, отметил Темпалов​​​.

ВСУ заходят в населенный пункт в серой зоне, где еще наши не подошли, и, соответственно, просто выкашивают там и женщин, и детей, и полностью занимают дома, занимают подвалы. Приоритетом для украинских подразделений является создание укрепленных позиций, а не обеспечение безопасности гражданского населения приводит РИА Новости слова Темпалова

Опорный пункт для ВСУ важнее жизни мирных жителей. Боевики не дают им шанса эвакуироваться, заключил российский боец.