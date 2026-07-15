ВСУ прикрываются мирными жителями Доброполья для защиты от ударов ВС РФ Военный эксперт рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в Доброполье

Москва15 июл Вести.Боевики ВСУ, удерживающие город Доброполье в ДНР, используют гражданскую инфраструктуру и мирных жителей в качестве щита. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Противник там, скажем так, серьезно окопался, использует гражданскую застройку в военных целях. То есть жители, которые живут в многоэтажках, они фактически являются живым щитом, а в подвалах этих многоэтажек располагаются украинские герои, так называемые заявил Леонков

Он добавил, что из-за превосходства российский авиации противник вынужден использовать беспилотники для снабжения своей группировки в Доброполье.

[Противник] активно использует беспилотники, активно использует робототехнические комплексы для снабжения, потому что все-таки огневое перекрытие существует, и превосходство нашей авиации в воздухе, и попытки осуществлять снабжение и какие-то другие логистические операции с помощью стандартного транспорта, военного особенно, они прекращаются рассказал Леонков

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный подчеркнул важность операции в Доброполье. Он назвал ее одним из важнейших наступательных маневров.