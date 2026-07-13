В направлении Доброполья разворачивается важнейшая наступательная операция ВС РФ Поддубный сообщил о важной наступательной операции на добропольском направлении

Москва13 июл Вести.Одна из важнейших наступательных операций российских подразделений сейчас разворачивается на добропольском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в MAX.

На направлении Доброполья сейчас разворачивается одна из важнейших наступательных операций российских подразделений. Наши войска ведут действия по охвату и изоляции населенного пункта. По запросу пехоты системно работает артиллерия: расчет "Торнадо-С" группировки войск "Центр" уничтожил очередной пункт управления БПЛА ВСУ, дроны с которого мешали продвижению наших сил рассказал журналист

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры атаки беспилотниками "Гербера" позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье на подконтрольной боевикам территории Донецкой Народной Республики.