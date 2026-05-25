Москва25 мая Вести.Российская армия расширяет свое влияние в районе Доброполья, сообщил ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Противник пробует контратаковать в районе Часов Яра, отвлекая нас от Константиновки, но не получается, там ведутся плановые боевые действия. Идут у нас достаточно успешные боевые действия, перемалывают противника в районе Гришина, Васильевки на красноармейском направлении. Насколько я понимаю, там всех планов раскрывать не буду, но идет давление уже на Доброполье прямо на север. То есть идет расширение зоны нашего влияния, в первую очередь, за счет создания серой зоны

В частности, пояснил Кимаковский, идет активизация работы беспилотных войск.

Там работают ребята и "рубиконовцы", и спецподразделения беспилотников 51-й общевойсковой армии. И там идет наращивание усилий в первую очередь по нарушению логистики в стаде противника. И серое небо там у противника очень серьезно, и очень затруднена логистика. Там ему только до позиции надо пешком идти не менее 25 км. Мне там показывали схему прямо этих логических цепочек. И эти логические цепочки сегодня контролируются, поэтому противник не может двигаться техникой даже с учетом "зеленки"