Москва15 мая Вести.На запорожском направлении после трехдневного перемирия растет интенсивность боев, сообщил в интервью ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Линия фронта оживает… Самые серьезные бои проходят на запорожском направлении. Это группировка "Восток", которая делает все для того, чтобы с северного фланга противник не давил из Днепропетровской области отметил Кимаковский

ВС РФ ведут наступление за Гуляйполем.

Делают все для того, чтобы оседлать высоты. В дальнейшем готовится глубокий охват ореховской группировки противника. Вторые по значимости, по моему мнению, — бои в агломерации за Красноармейском, в сторону Гришина. Я бы даже растянул эти боевые действия на две группировки: группировка "Центр" — это красноармейско-димитровская агломерация — и константиновская агломерация, где бойцы атакуют позиции противника в городе Константиновка проинформировал он

Советник главы добавил, что восточнее Константиновки российские военнослужащие также давят с высот: работает артиллерия и дроноводы, выявляют логистические цепочки противника и стараются их уничтожить, чтобы гарнизон Константиновки не имел подвоза и возможности перемещать свои подразделения.