Москва10 июлВести.Российские войска атаковали беспилотниками "Гербера" по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Доброполье на подконтрольной украинским боевикам территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видео атаки. На кадрах видно, что удар был нанесен четырьмя российскими БПЛА, которые поразили цель.
Море дыма и огня: расчеты БПЛА "Гербера сикер" нанесли удары по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации противника.говорится в сообщении Минобороны
Ранее Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили 376 беспилотников ВСУ над регионами страны в ночь на 10 июля.