Российские военные ударили четырьмя "Герберами" по ВСУ в районе Доброполья

Российские военные нанесли удары "Герберами" по позициям ВСУ в Доброполье Российские военные ударили четырьмя "Герберами" по ВСУ в районе Доброполья

Москва10 июл Вести.Российские войска атаковали беспилотниками "Гербера" по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Доброполье на подконтрольной украинским боевикам территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видео атаки. На кадрах видно, что удар был нанесен четырьмя российскими БПЛА, которые поразили цель.

Море дыма и огня: расчеты БПЛА "Гербера сикер" нанесли удары по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации противника. говорится в сообщении Минобороны

Ранее Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили 376 беспилотников ВСУ над регионами страны в ночь на 10 июля.