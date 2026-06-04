Москва4 июнВести.Российские войска успешно наступают на добропольском направлении, прорывая позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Есть определенные успехи у российских военнослужащих в районе населенного пункта Новый Донбасс. Северо-восточнее Доброполья в районе Кучерова Яра расширена зона контроля российскими военнослужащимиприводит ТАСС слова Марочко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в районе Доброполья.