Марочко: российская армия успешно наступает у Доброполья в ДНР

Марочко: российские войска успешно наступают северо-восточнее Доброполья в ДНР Марочко: российская армия успешно наступает у Доброполья в ДНР

Москва4 июн Вести.Российские войска успешно наступают на добропольском направлении, прорывая позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Есть определенные успехи у российских военнослужащих в районе населенного пункта Новый Донбасс. Северо-восточнее Доброполья в районе Кучерова Яра расширена зона контроля российскими военнослужащими приводит ТАСС слова Марочко

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в районе Доброполья.