Москва14 мая Вести.Российские военные активно продвигаются на волчанском направлении, заявил ИС "Вести" глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

На волчанском направлении сейчас [наблюдается] наибольшая активность: полностью вся инициатива уже на стороне наших войск. И информация поступает от людей, от военнослужащих, что действительно настроение ВСУ сейчас очень плачевное. Они на самом деле брошены. Очень много людей попадает в плен, в том числе и западных наемников