ВСУ перебросили наемников на волчанское направление ТАСС: командование ВСУ перебросило наемников к Волчанску

Москва24 апр Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Волчанск иностранных наемников, сообщили ТАСС в силовых структурах.

ВСУ такой расстановкой сил пытаются исправить бедственное положение своих солдат на этом направлении, отметили источники агентства.

Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наемников, которые должны "исправить бедственное положение ВСУ" сказали в структурах

Ранее стало известно, что украинские боевики долгое время сидят без еды и воды на позициях в Харьковской области.