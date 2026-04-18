ВСУ перебросили созданную инструкторами из США бригаду в Волчанский район Сформированную инструкторами из США бригаду ВСУ направили под Волчанск

Москва18 апр Вести.Отдельную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины, сформированную инструкторами из США, отправили в Волчанский район Харьковской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации украинское командование перебросило "из тыловых районов в Волчанский район штурмовые подразделения 214-й ОШБ "ОПФОР".

Собеседник агентства уточнил, что эта штурмовая бригада была укомплектована с помощью инструкторов из США в 2016 году в качестве батальона, который на учениях выполняет роль условного противника.

Ранее военный корреспондент Владимир Разин сообщил, что российская армия расширяет территорию буферной зоны в Харьковской области.