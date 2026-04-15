Главком ВСУ сообщил об усилении наступления российской армии Главком ВСУ Сырский заявил об усилении наступления ВС РФ

Москва15 апр Вести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступление почти по всей линии боевого соприкосновения.

Сырский указал, что в течение последнего месяца наиболее напряженной обстановкой отличались александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 километров написал он в своем Telegram-канале

Ранее Сырский заявлял, что противостояние с Россией вступило в решающую фазу.