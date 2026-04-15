Москва15 апрВести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступление почти по всей линии боевого соприкосновения.

Сырский указал, что в течение последнего месяца наиболее напряженной обстановкой отличались александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 километров

написал он в своем Telegram-канале

Ранее Сырский заявлял, что противостояние с Россией вступило в решающую фазу.