Москва15 апрВести.Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска активизировали наступление почти по всей линии боевого соприкосновения.
Сырский указал, что в течение последнего месяца наиболее напряженной обстановкой отличались александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.
С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 километровнаписал он в своем Telegram-канале
Ранее Сырский заявлял, что противостояние с Россией вступило в решающую фазу.