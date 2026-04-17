Москва17 апр Вести.Российские войска успешно наступают у Красного Лимана сразу на двух участках - у Ставков и Дробышева, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские военнослужащие очень активно действуют в районе населенного пункта Ставки, где идет зачистка местности и продвижение в южном направлении. Также есть определенные успехи у некоторых подразделений, которые действуют в районе Дробышева. Они также продвигаются в южном направлении приводит ТАСС слова Марочко

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в северо-восточной и восточной частях Красного Лимана идут ожесточенные бои.