Москва15 июл Вести.Для того, чтобы сохранять возможность прятаться за гражданскими, солдаты ВСУ не дают им эвакуироваться из Доброполья. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Он добавил, что на данный момент в городе остается несколько тысяч жителей.

Город до начала специальной военной операции насчитывал порядка 30 000 жителей, но сегодня это несколько тысяч, они их не выпускают под предлогом изоляции поля боя, запрещают эвакуацию. И в самом Доброполье, по большому счету, сложилась для них катастрофическая обстановка еще и по той причине, что параллельно идут ожесточенные бои рассказал Ераносян

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ используют гражданское население Доброполья в качестве "живого щита" для замедления продвижения ВС РФ.