Москва15 июлВести.У солдат ВСУ, обороняющих Доброполье, подавленное настроение из-за отсутствия ротаций личного состава. Такой информацией с ИС "Вести" поделился военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Он добавил, что бойцы ВС РФ, наоборот, воодушевлены и имеют желание быстрее освободить населенный пункт.
Доброполье удерживают люди, как там следует из различных источников, в возрасте 40+, которые просто используют позиционное преимущество, которое связано с большим количеством беспилотников и противопехотных мин, но которые все-таки преодолеваются. Настроение у противника подавленное, потому что замены нет, ротации нет. А у наших ребят наоборот сейчас желание побыстрее освобождать эти населенные пункты, выносить противника из них и, главное, стараться максимально сохранить жизни мирным гражданамзавяил Леонков
Ранее Леонков рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в Доброполье. По словам эксперта, украинские солдаты используют мирных жителей населенного пункта в качестве живого щита.