Москва15 июл Вести.У солдат ВСУ, обороняющих Доброполье, подавленное настроение из-за отсутствия ротаций личного состава. Такой информацией с ИС "Вести" поделился военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он добавил, что бойцы ВС РФ, наоборот, воодушевлены и имеют желание быстрее освободить населенный пункт.

Доброполье удерживают люди, как там следует из различных источников, в возрасте 40+, которые просто используют позиционное преимущество, которое связано с большим количеством беспилотников и противопехотных мин, но которые все-таки преодолеваются. Настроение у противника подавленное, потому что замены нет, ротации нет. А у наших ребят наоборот сейчас желание побыстрее освобождать эти населенные пункты, выносить противника из них и, главное, стараться максимально сохранить жизни мирным гражданам