Раненых даже не спасают: военный эксперт рассказал об отчаянии в рядах ВСУ Военный эксперт Киселев: ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев

Москва8 июл Вести.Украинские военные перестали эвакуировать раненых с позиций, их добивают на месте. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселев, сообщает ИС "Вести.

По его словам, данная тенденция зафиксирована по нескольким направлениям.

За последние месяцы на ряде направлений - Запорожское, Ореховское, Днепропетровское, Красный Лиман, Константиновка - противник пытается использовать в большом количестве роботизированные платформы для подвоза боеприпасов и обеспечения личного состава. Если раньше были пикапы для вывоза раненых, то сегодня на них никто не смотрит, просто добивают заявил он

Киселев отметил, что ВС РФ продолжают активное продвижение. В частности, в Константиновке наступление российских штурмовиков вызвало бегство со стороны противника.

Как только мы зацепились за первую полосу кварталов, уже было понятно, что враг начал бежать. Очевидный факт: он перестал вступать в активное боестолкновение. Как только мы зацепимся за какой-либо населенный пункт, то это говорит о полном провале киевской хунты в управлении своими подразделениями отметил он

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР​​​. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.