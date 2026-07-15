Тактика ВСУ на добропольском направлении приводит к огромным потерям Критическая ситуация в Доброполье вынуждает ВСУ атаковать без прикрытия техники

Москва15 июл Вести.На добропольском направлении украинские войска вынуждены использовать только пехоту, поскольку вся техника уничтожена. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор ANNA News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он добавил, что оставшуюся у ВСУ технику сохраняют в резерве, а не отдают солдатам.

Сегодня на добропольском направлении ... [со стороны Украины] все чаще работает просто пехота. Почему работает просто пехота? Уничтожили практически все техническое оснащение, дефицит техники и тяжелого вооружения приводит к тому, что противник бросает в наступление части, не обеспеченные огневой поддержкой. Техника осталась, но она уже резервируется, прячется, пытаются сохранить заявил Матвийчук

Он добавил, что приказы главкома ВСУ Александра Сырского похожи на шизофрению.

Сегодня мы наблюдаем тенденцию Украины в том, что людей они не берегут, они просто расходуют это как расходный материал. Я не знаю, с чем это связано. Сырский постоянно докладывает [лидеру киевского режима Владимиру] Зеленскому о том, что людей не хватает, а приказ - гнать на убой украинцев. Это уже попахивает либо шизофренией, либо специально обдуманным уничтожением населения рассказал Матвийчук

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев рассказал, что систематическое уничтожение вражеской техникой беспилотниками ВС РФ не позволяет ВСУ использовать технику для снабжения своих солдат.