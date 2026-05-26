Москва26 мая Вести.Украинские боевики на днепропетровском направлении деморализованы, лишены связи и вынуждены отступать, рассказал командир артиллерийского дивизиона 80-го гвардейского танкового полка 90-ой танковой дивизии группировки "Центр" Руслан Кулиев в интервью ИС "Вести".

Каждый день ВСУ теряют дорогостоящую технику, переданную Западом. Военнослужащие артиллерийского дивизиона 80-го гвардейского танкового полка 90-ой танковой дивизии группировки "Центр" успешно поражают бронемашины и личный состав противника на днепропетровском направлении. Точечными ударами отрезают пути снабжения и отхода ВСУ.

Противник деморализован. Связи у него там особо нет. Он просто сидит и ждет. Ждет своих, а мы их изнуряем, уничтожаем. Противник, как мы видим и слышим по новостям, отходит назад. Не сидит на месте тоже, вперед не идет никак, только назад отметил Руслан Кулиев

Артиллерийскому расчету помогают операторы БПЛА. Главная задача – оперативно определить цель и скорректировать огонь.

В настоящее время техники у них поубавилось. Были цели и "Брэдли", это очень мощная цель, но поражали ее тоже. Танк "Леопард", "Абрамс" – это тоже все было в копилке. В данный момент они есть, но они уже боятся действовать так, как раньше. И плюс, я думаю, этой техники у них стало очень-очень мало рассказал начальник расчета БПЛА полка Денис Жарулин

Украинские боевики ведут постоянную охоту за артиллеристами. Избежать "птичек" и контрбатарейной борьбы помогает грамотная маскировка и опыт, накопленный в бою.