Москва1 июн Вести.Украинское руководство всегда приезжает на самые проблемные участки фронта, перед тем как полностью потерять контроль над ними. Так военный корреспондент Алексей Гавриш прокомментировал информационной службе "Вести" визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на константиновское направление.

На Украине так уже заведено, что на самые проблемные участки у них выезжает высшее руководство. И происходит это зачастую… как раз перед тем, как потерять город, они туда и приезжают, делают какие-то селфи либо дают последнее распоряжение своим войскам, чтобы как-то подбодрить, чтобы они просто не побежали… А заявления Киева насчет того, что у них все в порядке, мы уже проходили много раз. И чем больше они кричат о том, что у них все хорошо на определенном участке фронта, тем скорее можно понимать, что этот населенный пункт или это направление будет продавлено и освобождено заявил Гавриш

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин заявил, что подразделения противника у Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) находятся в безвыходном положении.