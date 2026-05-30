Москва30 мая Вести.8-й полк сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет существенные потери под Краматорском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на протяжении своей карьеры негативно относится к украинским подразделениям спецназа и приказывает использовать их наравне с линейной пехотой.

Также источник агентства сообщил, что недавно был ликвидирован военный ССО Украины Сергей Шевченко.